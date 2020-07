Twitter: Hackers vielen 130 accounts aan

De hackers die Twitter-accounts kaapten, hebben geprobeerd ongeveer 130 accounts van gebruikers aan te vallen. Bij een klein deel hiervan is het gelukt om de accounts over te nemen en tweets te plaatsen.

Twitter laat weten dat het met de gedupeerden samenwerkt en dat het uitzoekt of „niet-openbare gegevens” zijn buitgemaakt. De hackers claimen dat ze toegang hadden tot privéberichten van gedupeerden.

De accounts van onder andere de Amerikaanse presidentskandidaten Joe Biden en Kanye West, zakenmensen als Jeff Bezos, Bill Gates en Elon Musk en bedrijven als Apple en Uber werden woensdagavond gekaapt. Op de accounts verschenen ineens oproepen om bitcoins over te maken. In Nederland kwam het account van PVV-leider Geert Wilders in handen van een ander. Dankzij een of meer medewerkers van Twitter kregen de hackers toegang tot de interne systemen achter de dienst. Ze konden zo de beveiliging van de accounts uitschakelen.

Twitter zegt dat het „agressieve maatregelen” neemt om zijn systemen te beveiligen en dat het uitzoekt wat er op de lange termijn nodig is.