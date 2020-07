Twitter: geen bewijs dat wachtwoorden zijn gestolen

Twitter zegt geen bewijs te hebben dat hackers ook toegang hebben gekregen tot wachtwoorden. „We denken op dit moment niet dat het nodig is om uw wachtwoord te veranderen”, laat de berichtendienst weten na het incident van woensdag. Toen kaapten hackers de accounts van miljardairs, politici, sterren en bedrijven.

Twitter zegt dat uit voorzorg accounts op slot zijn gegooid waarvan in de afgelopen 30 dagen is geprobeerd het wachtwoord te veranderen. Als mensen geen toegang krijgen tot hun account, betekent dat niet automatisch dat de hackers daar hebben toegeslagen. Het bedrijf wil mensen de controle over hun accounts zo snel mogelijk teruggeven, maar dat kan even duren omdat gecheckt moet worden of toegang wordt verleend aan de rechtmatige eigenaar.

De hack bij Twitter heeft geleid tot grote onrust. De Amerikaanse politiedienst FBI bevestigde donderdag dat een onderzoek is gestart en ook een Amerikaanse Senaatscommissie wil opheldering. In Nederland is PVV-leider Geert Wilders gedupeerd. Partijgenoten hebben Twitter opgeroepen hem de controle over zijn account snel terug te geven.