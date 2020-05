Twitter gaat vaker memo’s plaatsen

Twitter is van plan om vaker te waarschuwen bij tweets die mogelijk misleidend zijn. Dat laat het bedrijf weten nadat het zo’n melding had geplaatst bij tweets van de Amerikaanse president Donald Trump.

Die reageerde woedend en beschuldigde Twitter van het verstikken van de vrijheid van meningsuiting. Trump schreef op Twitter dat stemmingen per brief, zoals enkele Amerikaanse staten overwegen, zeer fraudegevoelig zijn. Twitter merkte daarbij op dat de informatie mogelijk onjuist is en verwees daarbij naar meerdere artikelen over stemmen per post.

De topman van Twitter, Jack Dorsey, zei woensdag dat het sociale medium „niet de arbiter van de waarheid” is. „Onze bedoeling is om meer informatie te geven over uiteenlopende standpunten, zodat de gebruikers uiteindelijk hun eigen conclusie kunnen trekken.”

President Trump zou volgens Amerikaanse media donderdag met een voorstel komen om het makkelijker te maken sociale media aan te klagen. Trump vindt al langer dat sociale media vooringenomen zijn als het gaat om politieke of levensbeschouwelijke kwesties en dat ze conservatieve boodschappen weren.

De socialemediagiganten genieten in de Amerikaanse wet rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op de netwerken plaatsen. In de Wet Communicatie Fatsoen staat dat de sociale media niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud. Trump zou de toezichthouder, de Federale Communicatiecommissie (FCC), ertoe willen brengen die bescherming te beperken. De sociale media zouden dan mogelijk in talrijke rechtszaken verwikkeld raken.

Mark Zuckerberg, topman van Facebook, uitte zijn zorgen over het plan van Trump. „Het censureren van sociale media is niet de juiste reactie voor een overheid die zich zorgen maakt om censuur.”