Twitter en Facebook blokkeren rechtse accounts

Twitter en Facebook hebben dinsdag, op de dag van de Amerikaanse verkiezingen, enkele rechtse accounts geblokkeerd, die onlangs waren geblokkeerd. De accounts werden mogelijk centraal aangestuurd. „Gecoördineerd gedrag” is niet toegestaan op de platforms, omdat dit kan betekenen dat ze worden gebruikt om desinformatie te verspreiden.

Een van de geblokkeerde accounts is @SVNewsAlerts. Die had meer dan 78.000 volgers op Twitter, waaronder ruim 10.000 die het account in de afgelopen week waren gaan volgen, en meer dan 20.000 volgers op Facebook. SVNewsAlerts schreef vooral over onregelmatigheden rond de verkiezingen, beschuldigde de Democraten van kiesfraude en attendeerde volgers op toespraken van de Republikeinse president Donald Trump.

Twitter heeft ook waarschuwingen geplaatst bij meerdere tweets van de lokale afdeling van de Republikeinen in de stad Philadelphia. Dat account, @PhillyGOP, suggereerde dat er gefraudeerd werd en gebruikte de hashtag #StopTheSteal.