Twitter deblokkeert account New York Post

Twitter heeft de blokkade van het account van de New York Post opgeheven. Volgens het sociale mediabedrijf heeft het zijn beleid op het gebied van gehackt materiaal aangepast en kan de rechtse tabloid weer tweets versturen.

Twitter had het account van de krant op 14 oktober geblokkeerd nadat de New York Post artikelen publiceerde over de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Op basis van e-mails schreef de krant dat Hunter Biden de invloed van zijn vader zo’n zes jaar geleden gebruikte toen hij voor de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma werkte. Joe Biden, destijds vicepresident, zou zijn zoon te hulp zijn geschoten. Omdat het om gehackt materiaal ging, besloot Twitter de account te blokkeren. Dat besluit leidde tot veel verontwaardiging onder Republikeinen. Die beschuldigden het bedrijf van selectieve censuur tegen conservatieven.

De New York Post tweette een foto met het vogellogo van Twitter dat uit een kooi vloog, met het onderschrift „Twitter trekt zich terug, ontgrendelt eindelijk Post-account na Biden-ban.”