Twitter blokkeert vals Poetin-account

Twitter heeft een gebruiker geblokkeerd die met zijn account wilde doen geloven dat het van de Russische president Vladimir Poetin was. Het bedrijf sloot het account af nadat er een klacht was ingediend door Russische ambtenaren, zegt een woordvoerder van het sociale medium.

De gebruiker @putinRF bestond sinds 2012 en had een miljoen volgers. Er werden voornamelijk berichten gepubliceerd die verwezen naar officiële Russische overheidssites. Het is niet duidelijk wie er achter het account zit. Het Kremlin was niet bereikbaar voor commentaar.