Twitter blokkeert tienduizenden Chinese propaganda-accounts

Twitter heeft vele tienduizenden accounts geblokkeerd omdat China ze gebruikte om propaganda te verspreiden. Zo’n 23.750 accounts plaatsen gecoördineerd berichten. Ongeveer 150.000 andere accounts werden gebruikt om die berichten te verspreiden.

Volgens Twitter werd de campagne vroeg ontdekt, voordat de accounts een groot bereik hadden. De berichten van de 23.750 hoofdaccounts werden vooral gelezen door de circa 150.000 nepaccounts. De berichten waren geschreven in Chinese talen en gingen onder meer over de onrust in Hongkong.

Twitter maakte vrijdag ook bekend dat het 7340 Turkse en 1152 Russische propaganda-accounts heeft geblokkeerd. De Russische accounts promootten de partij van president Vladimir Poetin en vielen critici aan. De Turkse accounts werden volgens Twitter aangestuurd door de jeugdafdeling van de AKP, de partij van president Recep Tayyip Erdogan. Ze gebruikten daar niet alleen nepaccounts voor, maar ook overgenomen accounts van anderen. Het Turkse netwerk zou ook zijn gebruikt om spamberichten over virtueel geld te verspreiden.