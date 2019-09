Twitter blokkeert brein achter moord Khashoggi

Twitter heeft een belangrijke adviseur van het Saudische koningshuis geblokkeerd. Het gaat om het account van Saud al-Qahtani, de voormalige rechterhand van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Qahtani wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi.

Twitter zegt niet waarom Qahtani precies is geblokkeerd, alleen dat hij de regels over manipulatie heeft overtreden. Daarnaast werden zes accounts van Saudische staatsmedia geblokkeerd omdat zij propaganda voor de Saudische regering verspreidden.

In Spanje zijn 259 accounts geblokkeerd. Ze werden aangestuurd door de belangrijke conservatieve partij Partido Popular en probeerden reclame te maken voor de partij. In Ecuador zijn 1019 accounts verwijderd omdat zij namens de regerende partij PAIS probeerden de publieke opinie te beïnvloeden. Verder werden 4258 Twitter-accounts uit de Verenigde Arabische Emiraten geblokkeerd omdat ze propaganda verspreidden over Jemen. Een netwerk van 267 accounts uit de Emiraten en Egypte viel via Twitter aartsvijanden Iran en Qatar aan.

Vorige maand maakte Twitter bekend dat het meer dan 200.000 Chinese accounts had geblokkeerd. Die probeerden mensen op te stoken tegen demonstranten in Hongkong.