Twitter bevestigt hack van account Indiase premier Modi

Twitter heeft donderdag bevestigd dat het account van de Indiase premier Narendra Modi is gehackt. De inbreker heeft in naam van Modi een serie berichten geplaatst waarin volgers wordt opgeroepen om donaties in cryptovaluta te doen aan een hulporganisatie.

Twitter stelt dat het stappen heeft ondernomen om Modi’s account te beveiligen. „We zijn de situatie nu aan het onderzoeken. Momenteel zijn er voor zover bekend geen andere accounts beïnvloed”, aldus een woordvoerder van Twitter in een email. De woordvoerder van de Indiase premier heeft nog geen commentaar gegeven op de hack. De tweets die door de hacker zijn geplaatst zijn verwijderd.

In juli werd ook al ingebroken op accounts van enkele prominente gebruikers, waaronder de accounts van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, oud-president Barack Obama en ondernemer en miljardair Elon Musk. Ook de Twitter-pagina van PVV-leider Geert Wilders werd gehackt. Op zijn account verscheen onder meer een achtergrondafbeelding van een Marokkaanse vlag en een karikatuur van een zwarte man werd als profielfoto ingesteld. Ook werden meerdere berichten over onder meer samenzweringstheorieën geretweet door het account.