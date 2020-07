Twitter beperkt tijdelijk account Trump junior

Twitter heeft dinsdag bekendgemaakt dat het de mogelijkheid van Donald Trump junior om vanaf zijn account te tweeten 12 uur heeft beperkt. De maatregel komt nadat Trump junior een bericht moest verwijderen dat in strijd was met het beleid van de socialemediasite over desinformatie over het coronavirus.

De oudste zoon van de Amerikaanse president Donald Trump plaatste maandag een sindsdien verwijderde tweet met een video van artsen die het hebben over het malariamedicijn hydroxychloroquine en de werking die het zou hebben bij coronapatiënten.

De video is door anderen op Facebook en YouTube gezet en is verwijderd wegens het overtreden van de regels van die sites over misinformatie over Covid-19. Dat gebeurde nadat de video tientallen miljoenen views had verzameld.

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft vorige maand de toestemming ingetrokken om hydroxychloroquine in noodgevallen te gebruiken bij het coronavirus nadat verschillende onderzoeken de doeltreffendheid ervan hadden betwijfeld. De president promootte regelmatig het medicijn en zei dat hij het zelf had gebruikt.

„Ze censureren mijn account. Ze censureren anderen”, zei Donald Trump Jr. dinsdag in een interview met Fox News. „Dit gebeurt nooit als iemand iets zegt dat links goed uitkomt. Het doet alleen conservatieven pijn”, zei hij, eraan toevoegend dat hij de video had gepost omdat die „in strijd leek met het verhaal dat ze ons dwangmatig voedden.”

President Trump heeft maandag een bericht geretweet met een link naar de misleidende video, die ook is verwijderd als onderdeel van de handhavingsacties van Twitter. De president heeft ook een bericht geretweet waarin Anthony Fauci, de expert op het gebied van infectieziekten van het land, wordt beschuldigd van het onderdrukken van het gebruik van hydroxychloroquine.