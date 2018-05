Twitter adviseert wachtwoord te veranderen

Twittergebruikers doen er goed aan hun wachtwoord te veranderen. Dat heeft Twitter Inc. laten weten nadat het internetbedrijf een programmeerfout in zijn systemen had ontdekt. Daardoor waren intern wachtwoorden ongecodeerd te zien in de tekstberichten.

Twitter zegt het veiligheidslek te hebben gedicht en de niet-versleutelde wachtwoorden te hebben verwijderd. Uit eigen onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor schending van privacy of misbruik door iemand. Er is tevens geen reden te veronderstellen dat wachtwoord-informatie buiten de computers van Twitter terecht zijn gekomen of misbruikt door derden. Toch vindt het bedrijf het verstandig dat twitteraars hun wachtwoord aanpassen.