Twintig lichamen geborgen na veerbootbrand Congo

Na een dodelijke brand op een veerboot in Congo zijn twintig lichamen geborgen. Het vaartuig vloog volgens de autoriteiten in brand doordat een bemanningslid een sigaret opstak terwijl zijn collega’s met brandstof in de weer waren.

De brand brak maandag uit bij een dorpje in de buurt van de stad Tshikapa. De veerboot vervoerde op dat moment zowel vracht als passagiers. Het is onduidelijk hoeveel mensen precies aan boord waren. De lokale autoriteiten zeggen dat dinsdag zeventien lichamen zijn geborgen bij de rivier Kasaï en vrijdag nog eens drie.

In het enorme Afrikaanse land reizen veel mensen via rivieren. Er gebeuren vaak ongevallen doordat vaartuigen overbeladen of onveilig zijn.