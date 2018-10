Twintig jaar cel om ondergrondse marktplaats

Een Fransman moet in de Verenigde Staten twintig jaar de gevangenis in, omdat hij een ondergrondse marktplaats beheerde op het dark web, een verborgen deel van het internet. Gebruikers van dat forum, Dream Market, handelen onder meer in drugs en geneesmiddelen.

De 36-jarige Gal Vallerius, alias OxyMonster, heeft een bekentenis afgelegd. Hij is veroordeeld voor de handel in verdovende middelen en witwassen. Hij moet ook afstand doen van 99,99 bitcoins en 121,95 bitcoin cash-munten. Die zijn bij elkaar meer dan 600.000 euro waard.

Dream Market, opgezet in 2013, is een van de grootste ondergrondse marktplaatsen ter wereld. Gebruikers moeten betalen in bitcoins en ander virtueel geld. ‘OxyMonster’ begon met het verkopen van pijnstiller oxycodon en het medicijn Ritalin. Hij steeg in rang en mocht uiteindelijk het forum beheren.