Twintig gewonden op Duits vrijgezellenfeest

Bij een vrijgezellenfeest in Duitsland zijn zondag twintig jongeren gewond geraakt. Ze stonden op een platte kar achter een tractor, maar de kar viel om. Negen van hen raakten zwaargewond en een van hen moest met een traumahelikopter naar een ziekenhuis worden gebracht. Elf mensen liepen lichtere verwondingen op.

Het ongeluk gebeurde op een rotonde in Heimerzheim, een plaatsje in de buurt van Bonn in het westen van Duitsland. Volgens de politie reed de achttienjarige tractorbestuurder meerdere rondjes achter elkaar over de rotonde. Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan.