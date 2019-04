Twintig doden bij busbrand Peru

Bij een busbrand in de Peruaanse hoofdstad Lima zijn zondagavond (lokale tijd) zeker twintig mensen om het leven gekomen. Zeven mensen konden op tijd de bus verlaten, maar zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zij hebben veel rook ingeademd.

De brand in de bus brak uit in het stadsdeel San Martin de Porres. De overleden mensen kwamen vast te zitten in de nauwe gangen en de kleine trap van de dubbeldekker.

De oorzaak is nog niet bekend. Het vuur ontstond volgens lokale media in de achterkant van de bus.

Een brandweerman heeft tegen een Peruaans persbureau gezegd dat er geen veiligheidsmiddelen, zoals een brandblusser, aan boord van de bus waren.

Acht brandweerwagens rukten uit om de brand te bestrijden.