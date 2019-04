„Twijfels over toegang Witte Huis Kushner”

De schoonzoon van president Donald Trump, Jared Kushner, had afgelopen jaar eigenlijk geen toegang moeten hebben tot geheime informatie van het Witte Huis. De Washington Post schrijft dat er zorgen waren over buitenlandse invloeden, privé en zakelijke belangen en zijn gedrag. Daarom werd zijn aanvraag voor ‘security clearance’ geweigerd. Het toenmalig hoofd van de afdeling personeelsveiligheid van het Witte Huis draaide dat besluit evenwel terug.

De krant baseert zich op documenten van de Commissie Toezicht van het Huis van Afgevaardigden en een getuigenis van een klokkenluider voor die commissie. In die documenten wordt alleen gerefereerd aan ‘Senior White House Official 1’ zonder dat daar een naam aan is gehangen. Bronnen van de Washington Post zeggen echter dat het om Kushner gaat.

De klokkenluider werkt op het kantoor dat gaat over de veiligheid van het Witte Huispersoneel. Volgens de verklaring zou de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump te veel „belangrijke factoren van uitsluiting” hebben om veiligheidstoegang te verkrijgen.

Trump had eerder zijn toenmalige stafchef John Kelly opgedragen op Kushner de hoogste machtiging van toegang binnen het Witte Huis te geven. Destijds waren er ook al zorgen over de achtergrond van Kushner, die getrouwd is met Ivanka Trump en werkt als adviseur van de president.

In een interview maandag zei Kushner dat hij geen commentaar kan geven op het proces van de ‘security clearance’ in het Witte Huis. Wel ontkende hij een risico te zijn voor de nationale veiligheid van de VS.