Twijfels over eerste coronavaccin van Rusland

Euforisch schreven de Russische media deze week dat Rusland als eerste land ter wereld een vaccin tegen corona heeft ontwikkeld. Maar er zijn ook grote bedenkingen.

„Een belangrijke prestatie”, noemde Kirill Dmitriev, hoofd van het Russische investeringsfonds RFPI, het Russische coronavaccin. Als alles goed gaat wordt het vaccin eind deze week geregistreerd. Op het Russische televisiekanaal ”Rossija-24” zei Dmitriev dat Rusland tegen het einde van 2020 zo’n 10 miljoen vaccins per maand zal produceren.

Op de Amerikaanse televisiezender CNN sprak men over een heus „Spoetnik-moment”: het Russische vaccin werd vergeleken met de satelliet die de Sovjet-Unie in de jaren 50, tegen alle verwachtingen, in de ruimte bracht. Volgens Dmitriev zijn onder andere Brazilië en India geïnteresseerd in het massaal produceren van het Russische vaccin.

Minister Michail Moerasjko van Volksgezondheid kondigde het vaccin eerder deze week al aan. Het eerste coronavaccin ter wereld, gemaakt in het Gamaleja-centrum in Moskou in samenwerking met het ministerie van Defensie, zou twee succesvolle proeven hebben doorstaan. Een groep van twintig vrijwilligers ontwikkelde vorige maand immuniteit tegen corona dankzij het vaccin. Er waren geen bijwerkingen.

De Russische overheid wil in oktober de Russische bevolking massaal inenten. Leraren en artsen komen het eerst voor het vaccin in aanmerking. Moerasjko zei dat het vaccin niet zal worden verplicht en dat Russen niets hoeven te betalen. „De vaccinatie zal volledig door de staat worden gedekt.”

Ook in Novosibirsk is een vergelijkbaar vaccin bijna af. Het centrum Vector maakte een dag na het Gameleja-centrum ook bekend dat het een vaccin klaar heeft.

Onverantwoord

Anastasia Vasiljeva, leider van de vakbond Alliantie van Doktoren, noemt het Russische coronavaccin op Twitter onverantwoord, omdat de effecten op de lange termijn niet bekend zijn. „De verantwoordelijkheid nemen voor een onaf vaccin en Russische roulette spelen met de gezondheid van een heel volk. Men zou zich moeten schamen.”

Ook academicus en viroloog Vitali Zverev zegt zich „voor geen goud” met het Russische vaccin te willen laten inenten. „Er moeten eerst duidelijke gegevens komen dat het vaccin ten eerste effectief is en, ten tweede, veilig. Bovendien moet uiteindelijk de duur van de immuniteit duidelijk worden.”