Twijfels bij Afrikaanse Unie over Congo

De Afrikaanse Unie (AU) heeft de Democratische Republiek Congo opgeroepen de bekendmaking va de definitieve uitslag van de verkiezingen uit te stellen. De organisatie van Afrikaanse landen heeft serieuze twijfels geuit over de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen.

Die voorlopige uitslagen wijzen Félix Tshisekedi als de nieuwe president aan, als opvolger van de huidige president Joseph Kabila. De andere oppositieleider Martin Fayulu weigert zich neer te leggen bij zijn nederlaag en heeft gevraagd om een hertelling. Volgens hem hebben de zittende president en Tshisekedi een deal gesloten, waardoor de verkiezingsuitslag zou zijn beïnvloed. Dat wordt in beide kampen met nadruk ontkend. Steeds meer en vaker duiken echter geruchten op dat Fayulu in werkelijkheid de meeste stemmen heeft gehaald.

Het verzoek van de Afrikaanse Unie is uniek. Nooit eerder bemoeide de organisatie zich met nationale aangelegenheden als de uitslag van verkiezingen. ‘De bijeengekomen vergadering van Afrikaanse staats- en regeringsleiders trekt de voorlopige uitslag van de verkiezingen die door de onafhankelijke verkiezingscommissie van Congo is bepaald, sterk in twijfel’, stelt de AU in een verklaring. Het verzoek van de AU maakt de al heersende chaos rond de verkiezingen in Congo nog groter.