Twijfel over speciale zitting Lagerhuis

Er is mogelijk toch geen speciale zitting van het Lagerhuis aanstaande zaterdag. De voorman van de Conservatieven in de Britse Tweede Kamer, Jacob Rees-Mogg, zei dat er misschien onvoldoende redenen zijn om de uitzonderlijke bijeenkomst te beleggen. De laatste keer dat het Lagerhuis op een zaterdag bijeenkwam was tijdens de oorlog in 1982 over de Falklandeilanden. Argentinië was de eilanden binnengevallen om de oude claim op de eilanden kracht bij te zetten.

Zaterdag, een dag na de Europese top, zou het Lagerhuis bijeen zijn om zich te buigen over hoe het verder moet met het vertrek uit de Europese Unie. Johnson zou dan met een akkoord komen, waarmee de EU en het Verenigd Koninkrijk 31 oktober in goede orde uit elkaar gaan. Als hij met lege handen staat, moet hij de EU om uitstel van de brexit vragen, heeft het parlement vastgelegd.

De afgelopen dagen heeft Johnson gesuggereerd dat hij met „verse voorstellen” is gekomen en dat een akkoord met Brussel snel mogelijk is. Bij de EU-onderhandelaars wordt niets uitgesloten, maar dat dit voor de Europese top van donderdag rond kan zijn, lijkt vrijwel niemand te geloven. De gesprekken over Johnsons jongste voorstellen zouden dan de komende week worden voortgezet. Rees-Mogg suggereert dat het dan weinig nut heeft zaterdag bijeen te komen.