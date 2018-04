Twijfel over nut van sancties voor Rusland

Critici vragen zich af of Moskou werkelijk zijn gedrag zal aanpassen door de sancties uit het Westen. Intussen haalt Rusland de banden met China aan.

Als Poetin al zelf opdracht gaf om Donald Trump te helpen winnen, dan heeft hij daar nu spijt van. De sancties die de Amerikaanse regering vorige week doorvoerde, zijn de zwaarste tot nu toe.

De sancties treffen de cirkel rond de Russische president. Washington zette zeven oligarchen, twaalf bedrijven en zeventien overheidsambtenaren op de zwarte lijst. Ook deze sancties zijn opgelegd vanwege het conflict in Oekraïne, het annexeren van de Krim en de steun aan Syrië. Ook straffen ze de Russen voor de cyberaanvallen op Amerikaanse overheidsinstellingen eind 2016.

Critici vragen zich af of sancties daadwerkelijk iets gaan veranderen aan de situatie in de wereld. Voormalig medewerker van oud-president Obama, Brett Bruen, zegt dat de sancties niet de gewenste impact hebben: „Rusland bewees al eerder dat het sancties kan overleven.” De maatregelen roepen eerder het tegengestelde op: de Russische maatschappij krijgt meer en meer een hekel aan het Westen, en verenigt zich achter haar leider.

Onderzoeker aan het Praagse Instituut voor Internationale Relaties, Mark Galeotti, zei tegen de Amerikaanse nieuwszender NBC dat de oligarchen die op de zwarte lijst staan, helemaal geen macht hebben in het Kremlin. In de jaren negentig hadden oligarchen nog wat te vertellen, maar Poetin maakte daar een eind aan.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse sancties een bedreiging van de vrije wereldhandel. „Door alsmaar te streven naar sancties, en het tegengaan van concurrentie op de wereldmarkt, is Amerika een vijand geworden van de markteconomie en vrije en eerlijke concurrentie.”

Ook China bekritiseert de protectionistische houding van de Verenigde Staten. In reactie op de Amerikaanse dreiging om de importtarieven omhoog te doen, zochten de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov en zijn Chinese collega, Wang Yi, elkaar vorige week op. De Russen sloten een aantal deals met China op het gebied van defensiemateriaal, en andere sectoren om de handel tussen de buurlanden te stimuleren. Ook besloten ze de gezamenlijke militaire oefeningen door te zetten in de Zuid-Chinese zee en in de Baltische zee.

