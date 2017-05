Tweet van lachende Assange na Zweeds besluit

Julian Assange heeft vrijdag een foto van zichzelf op Twitter gezet, kort nadat justitie in Zweden had laten weten dat het een internationaal arrestatiebevel tegen de Australiër had ingetrokken. Op het bericht op Twitter is een lachende Assange te zien.

Justitie in Zweden zocht in verband met een zedenzaak naar Assange, oprichter van de klokkenluiderssite WikiLeaks. De reden voor het stoppen van het onderzoek naar Assange wegens een mogelijke verkrachting maakt justitie in Zweden later vrijdag.bekend.

Assange vluchtte in 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen en zit daar nog nog altijd. Hij heeft schuld aan verkrachting steeds ontkend.