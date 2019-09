Tweejarige overleden na opsluiting snikhete kamer

Een tweejarig kind is in juli in het Duitse Essen overleden doordat hij achttien uur lang zat opgesloten in een snikhete zolderkamer. Zijn vader wordt verdacht van moord. Het kind overleed uiteindelijk door een hitteshock.

Het was buiten 30 graden toen de 31-jarige vader de jongen zou hebben opgesloten in de zolderkamer. Om ervoor te zorgen dat de tweejarige niet kon ontsnappen, zou de vader de deurklink van de deur hebben gehaald. De vader heeft niet bekend, maar wordt nu wel vervolgd.

De moeder van de peuter was al dagen niet meer thuis geweest op het moment dat het kind overleed. Jeugdzorg heeft de twee zussen van de jongen, van vier en een jaar oud, uit huis gehaald.