Tweehonderd Fransen teruggekeerd uit China

CORONAVIRUS

ISTRES (ANP) - Ongeveer tweehonderd Fransen zijn vrijdag teruggekeerd uit de Chinese stad Wuhan. De Franse overheid heeft de mensen met een speciale vlucht teruggehaald uit China. Dat meldt de Franse televisiezender BFM. In Wuhan is het nieuwe coronavirus uitgebroken, dat al aan zeker 213 mensen het leven heeft gekost.

De passagiers vertonen geen symptomen die gelinkt worden aan het longvirus. Voor de zekerheid worden de Fransen veertien dagen in quarantaine geplaatst in de gemeente Carry-le-Rouet aan de Middellandse Zeekust.

In Frankrijk is bij vijf mensen het nieuwe coronavirus al vastgesteld. Ook in Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het virus al geconstateerd.