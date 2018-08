Tweederdemeerderheid voor ZANU-PF in Zimbabwe

Regeringspartij ZANU-PF van zittend president Emmerson Mnangagwa heeft bij de parlementsverkiezing in Zimbabwe een tweederdemeerderheid in het parlement behaald. Dat blijkt uit de officiële uitslag. Daarmee kan de partij veranderingen in de grondwet invoeren.

Volgens de officiële uitslag kreeg ZANU-PF vooral op het platteland stemmen terwijl de belangrijkste oppositiepartij Beweging voor Democratie (MDC) vooral in stedelijke gebieden aanhang had.

In de hoofdstad Harare wordt nog gewacht op de uitslag van de presidentsverkiezing. Die vond net als de parlementsverkiezing maandag plaats.