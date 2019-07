Tweede ”Zoon van Hamas” doet boekje open

Hij keerde Hamas de rug toe en deed een boekje open over de Palestijnse terreurorganisatie. Met gevaar voor eigen leven. Suheib Yousef: „Als ze een martelaar van me willen maken, dan zij dat zo.”

Het gebeurt niet elke dag dat een kopstuk van Hamas zich van de beweging afkeert. En al helemaal niet dat hij van binnenuit –nota bene tegen een Israëlische journalist– misstanden binnen de radicale organisatie aan de kaak stelt.

Suheib Yousef deed woensdag zijn verhaal op de Israëlische tv-zender Channel 12. En hij vond een gretig gehoor. Hij is immers de zoon van sjeik Hassan Yousef, mede-oprichter van Hamas. En, belangrijker nog, de broer van Mosab Yousef. Die onthulde in 2010 in zijn autobiografie ”Zoon van Hamas” dat hij tussen 1997 en 2007 voor de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet werkte. De informatie die hij doorspeelde, voorkwam tientallen zelfmoordaanslagen en leidde tot de arrestatie van veel terroristen. Mosab, bekend als de ”Groene Prins”, vluchtte naar de VS en bekeerde zich tot het christendom.

Suheib Yousef was gestationeerd op het Hamasbureau in Turkije. Hij vloog onlangs naar een onbekend land in Zuidoost-Azië, waar hij vermoedelijk nog steeds is. Daar benaderde hij de Israëlische verslaggever Ohad Hemo, aan wie hij zijn verhaal vertelde.

Dat loog er niet om. Te beginnen bij het Hamaskantoor in Turkije. Dat is officieel voor sociale en humanitaire activiteiten opgezet. In werkelijkheid is het echter een centrum voor het vergaren van informatie over Palestijnse leiders en andere Arabische heersers. Inlichtingen over Israël worden aan Iran verkocht. Ook zou Hamas van daaruit jonge Palestijnen op de Westoever rekruteren.

Yousef hekelt de extravagante levensstijl van Hamasleden in Turkije. „Ze wonen in luxe hotels en appartementen, hun kinderen zitten op privéscholen. Ze eten in de beste restaurants, op plaatsen waar één gang 200 dollar kost. Een gezin in Gaza moet van 100 dollar per maand rondkomen.”

De vraag is wat Yousef met zijn relaas denkt te bereiken. Naar eigen zeggen wil hij „het Palestijnse volk helpen door het ware gezicht van Hamas te onthullen.” Hij neemt afstand van zijn broer Mosab. „In tegenstelling tot mijn broer, heb ik nooit voor Israël gewerkt. Ik heb Hamas nooit verraden; ik was loyaal.”

Niet iedereen in de Palestijnse gebieden denkt daar ook zo over. Op sociale media heeft Yousef al een storm van kritiek over zich heen gekregen en werd massaal steun voor zijn vader, sjeik Hassan Yousef, uitgesproken.