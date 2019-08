Tweede verdachte vast om nepbom Duisburg

De Duitse politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de nepbom die maandag in een winkelcentrum in Duisburg was geplaatst. De 55-jarige man heeft bekend dat hij het pakket onder een bankje in het winkelcentrum heeft gelegd. Hij is aangeklaagd vanwege het verstoren van de openbare orde.

Of de tweede verdachte contact heeft gehad met de dinsdag in Nederland opgepakte 31-jarige verdachte, is niet bekendgemaakt. De nepbom zorgde maandag voor veel paniek in Duisburg. Het winkelcentrum werd ontruimd. De 31-jarige verdachte sloeg op de vlucht toen de politie hem wilde fouilleren. Hij werd uiteindelijk in Amsterdam aangehouden.

De donderdag opgepakte verdachte werd op basis van het signalement herkend door een agent. Hij kon snel worden aangehouden en gaf vrijwel direct toe het bompakket te hebben geplaatst. Over het motief is nog niets bekend.