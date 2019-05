Tweede verdachte moord Kim Jong-nam weer vrij

Maleisië heeft de Vietnamese vrouw vrijgelaten die vastzat voor de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De advocaat van Doan Thi Huong zei dat ze vrijdag naar Vietnam zal terugkeren.

De 30-jarige Vietnamese werd samen met een 27-jarige vrouw uit Indonesië gearresteerd. De twee vrouwen smeerden begin 2017 het giftige zenuwgas VX in het gezicht van Kim Jong-nam op het vliegveld van Kuala Lumpur. De vrouwen verklaarden dat hen was verteld dat het om een grap ging voor een televisieprogramma.

Huong zat al twee jaar in Maleisië in de cel. De aanklacht voor moord tegen haar werd onlangs geseponeerd toen ze zich schuldig verklaarde aan een andere aanklacht, het toebrengen van letsel. Datzelfde gebeurde met haar Indonesische medeverdachte Siti Aisyah, die in maart vrijkwam.

Vier Noord-Koreanen die enkele uren na de moord Maleisië verlieten, worden nog gezocht.