Tweede van vier terreurverdachten vrijgelaten

Een Spaanse rechter heeft donderdag besloten ook een tweede van vier aangehouden verdachten van de terreuraanslagen in Catalonië vrij te laten. Salh El Karib komt vrij onder bepaalde voorwaarden.

El Karib had een internetcafé in de noordoostelijke Spaanse gemeente Ripoll, waar de meeste leden van de terreurcel vandaan kwamen. Onderzoeksrechter Fernando Andreu had gevraagd hem nog vast te houden in afwachting van verder onderzoek naar zijn mogelijke rol in de aanslagen van vorige week, waardoor in Barcelona en de kustplaats Cambrils vijftien mensen omkwamen.

El Karib moet zijn paspoort inleveren en zich elke week bij de rechtbank melden. De rechtbank oordeelde dat er niet genoeg bewijs is om hem langer in bewaring te houden.

Een andere verdachte die werd aangehouden in verband met de aanslagen, Mohamed Aalla, werd eerder deze week al onder voorwaarden vrijgelaten. Twee anderen zitten nog vast op beschuldiging van lidmaatschap van een terroristische groep en moord.