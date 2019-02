Tweede top Trump en Kim van start in Vietnam

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten elkaar woensdag in de Vietnamese hoofdstad Hanoi voor hun tweede top.

Kim arriveerde dinsdagmorgen (lokale tijd) al in Vietnam. Zijn aankomst was live op televisie te zien. Hij was in het gezelschap van zijn zus Kim Yo-jong en rechterhand Kim Yong-chol.

Trump kwam dinsdagavond aan. Die ontmoet woensdagochtend eerst de Vietnamese president Nguyễn Phú Trọng.

Woensdagavond (woensdagmiddag Nederlandse tijd) ontmoeten Trump en Kim Jong-un elkaar voor nucleair topoverleg. De gesprekken zullen een dag later worden voortgezet. De Amerikanen verwachten van Noord-Korea een volledige, verifieerbare en onomkeerbare denuclearisatie voordat de internationale sancties tegen het land worden opgeheven.

De Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse dictator zaten vorig jaar juni voor het eerst om de tafel in Singapore. Die top leidde tot de toezegging dat Pyongyang zal toewerken naar denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. In onderhandelingen is sindsdien weinig vooruitgang geboekt.