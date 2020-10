‘Tweede stad van Azerbeidzjan bestookt door Armeniërs’

De tweede stad van Azerbeidzjan, Ganja, is door Armeniërs onder vuur genomen volgens het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie. Armeense separatisten in de regio Nagorno-Karabach hebben laten weten dat ze vlak ten noorden van de regio een militair vliegveld in Ganja hebben vernietigd. Volgens Azerbeidzjaanse bronnen zijn burgerdoelen getroffen, inclusief historische bouwwerken.

In de hoofdstad van Nagorno-Karabach, Stepanakert, zijn volgens de regionale leider Arajik Haroetjoenjan, burgerdoelen getroffen door Azerbeidzjaanse beschietingen. Als de meldingen kloppen betekenen de jongste vijandelijkheden een belangrijke escalatie van de strijd in de al jaren omstreden gebieden in de zuidelijke Kaukasus. Volgens bronnen in het Armeense ministerie van Defensie zijn in Nagorno-Karabach zondag drie Azerbeidzjaanse gevechtsvliegtuigen en twee tanks vernietigd.

Het christelijke Armenië en overwegend islamitische Azerbeidzjan verlieten in 1991 vechtend de Sovjet-Unie. Ze hadden het toen al aan de stok over het grensverloop. Feitelijk was er tussen de twee sinds 1994 enkel een broze wapenstilstand. Het bergachtige Armenië is kleiner dan Nederland en telt circa 3 miljoen inwoners. Azerbeidzjan is bijna drie keer groter dan Armenië en telt 10 miljoen inwoners.

Het grootste struikelblok in het conflict is een Armeense enclave die in de Sovjet-Unie deel uitmaakte van de Sovjet-republiek Azerbeidzjan en officieel nog steeds niet bij Armenië hoort. Dat is het circa 150.000 inwoners tellende Nagorno-Karabach. Armeniërs hebben de streek al lang in handen en de bevolking is overwegend Armeens, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug. De twee landen beschuldigen elkaar ervan de jongste vijandelijkheden in juli te zijn begonnen. Rusland is een bondgenoot van Armenië terwijl Azerbeidzjan steun van Turkije krijgt. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onmiddellijk „de aanval van Armeense strijdkrachten op burgers in Ganja” fel veroordeeld.