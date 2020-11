Tweede slachtoffer overleden na aanslagen Wenen

Een tweede slachtoffer is overleden als gevolg van de aanslagen in Wenen maandagavond, meldt de Weense burgemeester Michael Ludwig aan de Oostenrijkse publieke omroep ORF. De vrouw bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De ORF meldde eerder dat er minstens vijftien gewonden in het ziekenhuis worden behandeld.

In Oostenrijk wordt vooralsnog jacht gemaakt op minstens één dader, meldde minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer eerder. Een andere aanslagpleger is maandagavond door de politie doodgeschoten.

De doodgeschoten verdachte droeg volgens burgemeester Ludwig waarschijnlijk geen echte bomgordel, maar een nep-exemplaar. Daarnaar wordt momenteel onderzoek gedaan. De man was behalve met een geweer ook bewapend met een handpistool en een machete. Volgens Ludwig was de doodgeschoten dader „zeer omvattend voorbereid”. De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van de man.