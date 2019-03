Tweede schip gestrand voor kust Noorwegen

De Noorse kustwacht heeft een tweede noodsignaal ontvangen van een schip dat is gestrand voor de kust van Hustadvika. Volgens de Noorse politie gaat het om een vrachtschip in de buurt van het cruiseschip met 1300 opvarenden dat eerder op zaterdag in nood kwam.

Dat betekent dat er een tweede reddingsactie op touw moet worden gezet. De Noorse televisiezender NRK meldde dat volgens de Noorse kustwacht het vrachtschip net als het cruiseschip met motorproblemen kampt. Het is niet bekend of het vrachtschip op weg was naar het passagiersschip, dat omstreeks twee uur in de middag een noodsignaal uitzond, om hulp te verlenen.

De maritieme reddingsdienst in Noorwegen is druk bezig met de evacuatie van de opvarenden van het cruiseschip, waarvan er nu zo'n honderd aan land zijn gebracht. Negen mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.