Tweede ruimteverkenner houdt ermee op

Vlak na de ruimtetelescoop Kepler verliezen de Verenigde Staten een tweede verkenner. De ruimtesonde Dawn zit zonder brandstof en doet het niet meer.

De Dawn is in 2007 gelanceerd. Hij onderzocht de grote rotsblokken Vesta en Ceres. Die staan tussen Mars en Jupiter in en draaien in een baan rond de zon. Het onderzoek moest wetenschappers meer leren over het ontstaan van ons zonnestelsel. Anders dan de aarde zijn de rotsblokken nooit uitgegroeid tot echte planeten.

Sinds 2015 draait de sonde rond Ceres. Die rots heeft mogelijk ingrediënten voor het ontstaan van leven. Die moeten niet vervuild worden en daarom is ruimtevaartorganisatie NASA heel voorzichtig. De vluchtleiding laat de sonde niet crashen op de rots, maar laat hem nog zeker twintig en mogelijk vijftig jaar lang eromheen draaien.

Eerder deze week maakte de NASA het einde van de ruimtetelescoop Kepler bekend. Ook daar is de brandstof op. De Kepler heeft sinds het begin van de missie in maart 2009 ongeveer 2600 planeten ontdekt buiten ons zonnestelsel.

Er dreigt nog een derde Amerikaanse missie af te lopen. De Opportunity, een karretje dat veertien jaar lang op Mars rondreed, heeft al tijden niets meer van zich laten horen. Sinds een maandenlange stofstorm is het stil. Misschien is de wagen onherstelbaar beschadigd of is de accu leeg.