Tweede ronde nodig om president Mali te kiezen

In Mali is een tweede ronde nodig om de winnaar te bepalen van de presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten heeft meer dan de helft van de stemmen gekregen, blijkt uit voorlopige cijfers van de regering.

De huidige president Ibrahim Boubacar Keïta behaalde 41,4 procent. Hij wil op voor een tweede termijn. Daarvoor moet hij zijn rivaal Soumaïla Cissé verslaan, die 17,8 procent van de stemmen kreeg.

De opkomst op 29 juli bedroeg iets meer dan 43 procent. Later deze maand is de tweede ronde in het West-Afrikaanse land.

Cissé verloor in 2013 in de tweede ronde de presidentsverkiezingen van Keïta.