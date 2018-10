Tweede ronde nodig bij verkiezingen Brazilië

De rechts-populistische presidentskandidaat Jair Bolsonaro heeft de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen gewonnen. Nadat meer dan 92 procent van de stemmen is geteld, heeft hij 47 procent van de stemmen gekregen. De tweede stemronde wordt gehouden op 28 oktober.

Zijn tegenstander in de tweede ronde wordt Fernando Haddad van de Arbeiderspartij. Hij heeft 28 procent van de stemmen gekregen. Haddad is een bondgenoot van oud-president Luiz Inácio Lula da Silva die vastzit vanwege corruptie. De laatste presidenten kwamen allemaal van de Arbeiderspartij. Veel mensen willen niet dat die partij weer aan de macht komt en stemden daarom voor Bolsonaro. Haddad was eerder minister van Onderwijs in de regering van Lula en hij was burgemeester van Sao Paulo.

Haddad riep na de verkiezingen op tot eenheid bij de aanhangers van de overige kandidaten. Hij hoopt zo de tweede stemronde te kunnen winnen. Volgens Haddad is de democratie in gevaar als Bolsonaro wint.

Bolsonaro werd vorige maand neergestoken en is pas recent ontslagen uit het ziekenhuis. Na deze steekpartij is zijn populariteit flink gestegen. Hij heeft ook gebruik gemaakt van de corruptieschandalen bij de Arbeiderspartij en het hoge aantal moorden in Brazilië. Als voormalig militair en ex-Congreslid spreekt Bolsonaro zich uit voor strengere handhaving door de politie en soepelere wapenwetgeving zodat mensen zichzelf kunnen verdedigen. Daarnaast heeft hij zich meerdere malen positief uitgelaten over het militaire regime dat Brazilië regeerde van 1964 tot 1985.

De partij van Bolsonaro heeft een aantal verrassende zeges geboekt in de gelijktijdig gehouden gouverneursverkiezingen. Zo won een bondgenoot van de rechts-populist in Rio de Janeiro, waar normaal altijd de Arbeiderspartij wint. Ook de zoon van Bolsonaro, Eduardo, won de stemming in Sao Paulo. Hij heeft de meeste stemmen ooit gekregen als Congreslid, namelijk 1,6 miljoen.