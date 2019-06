Tweede ronde nodig bij verkiezing Guatemala

Geen kandidaat bij de presidentsverkiezingen in Guatemala heeft in de eerste ronde een meerderheid weten te bemachtigen. Daarom is een tweede ronde nodig tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen.

De voormalige presidentsvrouw Sandra Torres kreeg ongeveer 20 procent van de stemmen en lijkt favoriet om Jimmy Morales op te volgen. Haar belangrijkste punt is het bestrijden van de drugsbendes. Alejandro Giammattei en Edmund Mulet strijden om de tweede plaats, volgens de exitpolls.

Het toenemende geweld is voor veel mensen reden om Guatemala te ontvluchten. Veel migranten trekken naar de Verenigde Staten, waardoor het land de woede van de Amerikaanse president Donald Trump op de hals heeft gehaald.

De vorige president Morales beloofde corruptie te bestrijden, maar bleek zich uiteindelijk zelf schuldig te hebben gemaakt aan fraude. Hij mocht daarom niet worden herkozen.