Tweede Republikeinse Senator wil stemming rechter uitstellen

De Republikeinse senator Lisa Murkowski heeft gezegd dat ze een stemming voor een nieuw lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof niet zal steunen als deze voor de presidentsverkiezingen van 3 november wordt gehouden. Het nieuwe lid is nodig nadat vrijdag Ruth Bader Ginsburg overleed.

De senator uit Alaska is daarmee al de tweede uit de partij van Donald Trump die zich officieel tegen de snelle benoeming van een nieuwe rechter uitspreekt. Zaterdag uitte haar collega Susan Collins al hetzelfde voornemen.

„Ik heb geen steun gegeven aan het behandelen van een nominatie acht maanden voor de verkiezingen in 2016 om de vacature te vullen die toen ontstond na de dood van een rechter. We zitten nu nog dichter bij de verkiezingen van 2020 en ik denk dat dezelfde norm moet gelden,” zei Murkowski in een verklaring tegen Amerikaanse media.

Als nog twee senatoren hetzelfde zouden doen als Murkowski en Collins dan is er geen meerderheid in de Senaat om de voordracht van een nieuwe rechter te bekrachtigen. De Republikeinen hebben in de Senaat een meerderheid van 53, tegen 47 van de Democraten.

Trump zei kort na het overlijden van Ginsburg dat hij snel een nieuw conservatief lid zal voordragen, waarschijnlijk kiest de president voor een vrouw als opvolger van de populaire en zeer progressieve Ginsburg.