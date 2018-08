Tweede proces Manafort begint 24 september

De federale rechter die verantwoordelijk is voor het tweede proces dat Paul Manafort wacht, heeft bepaald dat op 24 september de eerste zitting zal zijn. De selectie van de jury begint een week eerder.

Rechter Amy Berman Jackson willigde dinsdag een verzoek van de voormalig adviseur en campagneleider van Donald Trump om een week uitstel in. Diens advocaten wilden meer tijd ter voorbereiding. Die bekvechtten daarnaast met de openbaar aanklagers over de mogelijkheid juryleden te vragen of zij gestemd hebben in 2016 en of zij een oordeel hebben over Trump of diens campagnemedewerkers.

Manafort staat volgende maand terecht wegens onder meer witwassen en zich niet laten registreren als buitenlands agent voor de pro-Russische regering van Oekraïne. Onlangs werd hij in Alexandria al schuldig bevonden aan bankfraude en belastingontduiking.