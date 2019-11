Tweede man van Labour stopt

De tweede man van de grootste Britse oppositiepartij stopt bij de komende verkiezingen. Tom Watson schrijft aan partijleider Jeremy Corbyn daar „om persoonlijke, niet om politieke redenen” toe besloten te hebben.

„Dit is het juiste moment om te vertrekken uit het parlement en een ander soort leven te beginnen”, aldus Watson, die zich niet herkiesbaar stelt. Hij blijft nog wel aan als plaatsvervangend partijleider tot de verkiezingen op 12 december.

Watson overleefde in september een poging van critici hem op een partijconferentie buitenspel te zetten. Zij wilden zijn functie binnen de partij helemaal afschaffen. Die motie werd uiteindelijk ingetrokken.

Binnen het linkse Labour bestaat veel verdeeldheid over de brexit. Watson behoort tot de vleugel die wil dat de partij een uitgesproken antibrexit-standpunt inneemt.

Het officiële brexitstandpunt van Labour is minder uitgesproken dan dat van andere partijen. De partij van Corbyn wil de brexitdeal van Boris Johnson in de prullenbak gooien en nieuwe afspraken maken met de EU. Die moeten dan in een referendum worden voorgelegd aan de kiezers. Die moeten dan ook de keuze krijgen om toch maar in de EU te blijven. Het is niet duidelijk voor welk scenario de partij dan campagne wil voeren.