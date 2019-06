Tweede lichaam geborgen na explosie Wenen

De reddingsdiensten in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben donderdagavond een tweede lichaam onder het puin vandaan gehaald na een explosie in een pand een dag eerder. Het gaat om een man wiens identiteit nog moet worden vastgesteld. De brandweer had eerder al een 29-jarige vrouw dood gevonden.

Bij de explosie in het centrum van Wenen waren twee gezinswoningen op verschillende verdiepingen gedeeltelijk ingestort. 22 woningen liepen schade op. Zeker veertien mensen raakten gewond. Twee mensen liepen zware verwondingen op. De politie denkt dat de explosie is veroorzaakt door een gaslek.