„Tweede klokkenluider in Oekraïne-affaire rond Trump”

In de Oekraïne-affaire die in de VS geleid heeft tot de start van een impeachmentprocedure tegen president Donald Trump heeft een tweede klokkenluider zich gemeld bij de inspecteur-generaal van de Intelligence Community.

Mark Zaid, de advocaat van de CIA-agent die als eerste alarm sloeg, heeft dat zondag gezegd tegen ABC News. Het zou gaan om iemand, eveneens omschreven als een inlichtingen-official, die de informatie over deze zaak uit eerste hand heeft.

Trump vroeg de autoriteiten in Kiev de gangen van zijn mogelijke uitdager Joe Biden en diens zoon Hunter in Oekraïne na te gaan. De Democraten beschouwen dat als een ongeoorloofde hulpvraag aan een buitenlandse mogendheid voor eigen politiek gewin. Het Huis van Afgevaardigden gelastte daarop nader onderzoek, dat in theorie kan leiden tot de afzetting van de president. Trump houdt vol dat de aanklacht nergens op slaat.

