Tweede geval van coronavirus in België

In België is een tweede geval van het nieuwe coronavirus geconstateerd. Dit meldde het ministerie van Volksgezondheid zondag. De patiënt die als eerste het virus had is al genezen. De tweede patiënt ligt in het academisch ziekenhuis van Antwerpen. Het is een vrouw die uit Frankrijk terugkwam en zichzelf voor een test heeft gemeld. Ze maakt het volgens de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie de Block relatief goed.

In het buurland Luxemburg is ook een geval van het nieuwe virus geconstateerd, het eerste in het groothertogdom. Minister van Gezondheid Paulette Lenert zei dit zaterdagavond. Het gaat om een veertiger die vanuit Italië via de Belgische luchthaven van Charleroi naar Luxemburg was teruggekeerd.

De Luxemburgse regering beraadt zich zondag over het virus, maar is volgens plaatselijke media nog niet van plan speciale maatregelen af te kondigen of bijeenkomsten af te gelasten. Lenert beklemtoonde dat het land heel goed voorbereid is op de komst van het virus. In het westelijk deel van Europa zijn alleen in Polen en Portugal nog geen gevallen van coronaviruspatiënten gemeld.