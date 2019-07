Tweede eboladode in Goma

In de Congolese stad Goma is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van ebola. De patiënt vertoonde volgens de autoriteiten al geruime tijd ziekteverschijnselen voordat hij arriveerde bij een behandelcentrum. De ziekte was toen al vergevorderd.

Aruna Abedi, die de bestrijding van het virus coördineert in de zwaar getroffen provincie Noord-Kivu, zegt dat de patiënt al elf dagen ziek was toen hij werd opgenomen. Abedi roept mensen op mogelijke besmettingen niet verborgen te houden. „Het behandelcentrum is geen sterfkamer. Je moet de patiënt in een vroeg stadium brengen.”

De eerste eboladode in de stad leidde eerder deze maand tot grote bezorgdheid. Het ging naar verluidt om een predikant. Die zou naar Goma zijn gegaan vanuit Butembo, waar ebola om zich heen had gegrepen. Daar zou hij in meerdere kerken diensten hebben gehouden en mensen hebben aangeraakt, onder wie ook zieken.

Goma geldt als een belangrijk knooppunt in het Afrikaanse land. Experts vrezen dat het besmettelijke en dodelijke virus in dichtbevolkte steden moeilijker te isoleren is. Ook is het lastiger om vast te stellen met wie patiënten in aanraking zijn gekomen.

De gevreesde virusziekte stak in augustus 2018 weer de kop op in Congo. Sindsdien zijn meer dan 1800 mensen overleden.