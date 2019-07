Tweede ebola-geval in Congolese stad Goma

In de Congolese stad Goma is een tweede ebola-geval vastgesteld. Het besmettelijke virus werd eerder deze maand voor het eerst ontdekt in de stad.

De Democratische Republiek Congo heeft al sinds augustus 2018 te maken met een ebola-epidemie, maar die bleef vooralsnog beperkt tot een kleine regio in het oosten van het land. Goma is de grootste stad in het oosten van Congo en de hoofdstad van provincie Noord-Kivu.

„Het gaat om een man die terug is gekomen uit de regio waar veel mensen de ziekte hebben”, laat een ebola-coördinator weten. Volgens hem zijn alle voorzorgsmaatregelen genomen om besmettingen te voorkomen.

De uitbraak in Congo is volgens de Wereldgezondheisorganisatie van de Verenigde Naties de grootste ooit. Ebola is een infectieziekte. Eenmaal besmet is de kans op overleven klein. Een geneesmiddel is er niet.