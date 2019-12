Tweede dode door schietpartij Russische veiligheidsdienst FSB

De schietpartij rond het hoofdkantoor van de Russische veiligheidsdienst FSB in Moskou donderdag heeft een tweede leven geëist. Een medewerker van de FSB die gewond raakte, stierf in het ziekenhuis. Een andere medewerker kwam al direct om.

De autoriteiten hebben de identiteit vastgesteld van de schutter, die direct na de schietpartij werd gedood. Het gaat om de 39-jarige Yevgeny Manyurov uit de omgeving van Moskou. Wat zijn motief was, is niet bekend. De man zou volgens lokale media aan schietsport hebben gedaan en via een vereniging aan wedstrijden hebben deelgenomen.

De autoriteiten onderzoeken of de man banden had met terroristen of extremisten uit Syrië of de Noord-Kaukasus.