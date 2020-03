Tweede dode door coronavirus in VS

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR).In de Verenigde Staten is een tweede dode gevallen door het nieuwe coronavirus. Dat melden Amerikaanse gezondheidsambtenaren zondag (lokale tijd). De man, die in de zeventig was, kampte met meerdere gezondheidsproblemen en was opgenomen in het ziekenhuis.

Het slachtoffer is overleden in King County, in de staat Washington in het noordwesten van de VS. Ook het eerste dodelijke slachtoffer, dat zaterdag werd gemeld, viel in dat gebied. Die patiënt was een man van eind vijftig, die ook met andere lichamelijke aandoeningen kampte.

In King County ligt de stad Seattle waar meer dan 700.000 mensen wonen.