Tweede dode door coronavirus in Frankrijk

In Frankrijk is opnieuw een patiënt overleden aan het nieuwe coronavirus. Het gaat om een 60-jarige Fransman. Hij overleed ’s nachts nadat hij dinsdagavond in ernstige toestand naar een ziekenhuis in Parijs was gebracht. Dat melden de gezondheidsautoriteiten woensdag.

Dat brengt het aantal doden door het coronavirus in Frankrijk op twee. Eerder overleed een 80-jarige Chinese toerist aan het virus.

Er zijn drie nieuwe besmettingsgevallen gemeld. Daarmee komt het totaal aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in Frankrijk op zeventien.