Tweede dag van politieke gesprekken in Italië

De Italiaanse president Sergio Mattarella begint donderdag aan de tweede en volgens planning laatste dag van gesprekken met politieke leiders om te zien of een nieuwe coalitie kan worden gevormd. Die gesprekken waren nodig nadat de regering dinsdag uit elkaar was gevallen met het aftreden van premier Giuseppe Conte.

Donderdag komen de delegaties van de twee regeringspartners van de mislukte alliantie tussen de rechts-populistische Lega en de Vijfsterrenbeweging (M5S) bij de president op bezoek.

Mattarella zal bekijken of een stabiele coalitie mogelijk is. Zo niet, dan overweegt hij een demissionaire regering voor de korte termijn of vervroegde verkiezingen. Het kabinet van Conte heeft slechts veertien maanden standgehouden.

Conte nam dinsdag ontslag nadat hij forse kritiek had geuit op minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die zijn vertrouwen in de regering opzegde om vervroegde verkiezingen af te dwingen. De Lega-leider denkt daarmee de toegenomen populariteit van zijn Lega-partij te verzilveren en de nieuwe premier te worden.