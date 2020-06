Tweede coronadode in Suriname

In Suriname is een tweede persoon overleden als gevolg van het coronavirus. Het gaat om een vrouw die was opgenomen op de intensive care. Dit hebben de autoriteiten maandag bekendgemaakt.

Het ministerie van Volksgezondheid doet een extra beroep op de inwoners om de coronamaatregelen strikt na te leven.

Suriname is door de overheid net weer in een lockdown geplaatst als gevolg van een toename van besmettingen. Zo mogen inwoners maar een keer per week boodschappen doen.

Het Zuid-Amerikaanse land met circa 600.000 inwoners dacht eerder van het virus af te zijn. Een patiënt overleed op 3 april en alle andere patiënten waren eerder genezen, maar het virus dook toch weer op. In totaal zijn er ruim 120 besmettingen vastgesteld, aanzienlijk minder dan in de buurlanden Guyana en Frans Guyana.