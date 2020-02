Voor het eerst is in Italië iemand overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het slachtoffer is een 78-jarige man, meldt het Italiaanse persbureau Ansa News Agency.

Het is de tweede dode in Europa door het virus. Vorige week zaterdag bezweek in een ziekenhuis in Parijs een 80-jarige Chinese toerist aan de ziekte.